Stevardesa ponorela, ko je našla moža v postelji z drugo, aretirali so jo

Nicole Denison (29) pravi, da je ujela moža med seksom z neko žensko v njihovem družinskem domu v Tampa Bayu. Ponorela je in napadla moža, s katerim sta poročena tri leta. Udarila ga je v obraz, piše The Sun. V jezi je prijela tudi za moževo kitaro ter jo vrgla v steno. Policija v poročilu še piše, da je na steni nastala velika luknja. Dodajajo, da je zaposlena pri Allegiant Airline kazala znake opitosti.



Aretirali so jo zaradi družinskega nasilja, kasneje pa so jo izpustili. Sodnik ji je dovolil stike z možem, s katerim ima dva otroka.