Stevardesa (23) mrtva v kadi: primer dobil nepričakovan preobrat

Primer stevardese(23), ki so jo našli mrtvo na začetku letošnjega leta v kadi razkošnega hotela City Garden v Manili, polni naslovnice medijev po svetu. Sprva se je domnevalo, da jo je med praznovanjem vstopa v novo leto skupinsko posililo 12 moških in jo ubilo, a je prišlo do velikega preobrata, ko je obdukcija pokazala, da je umrla zaradi anevrizme aorte.Christinina mati je zahtevala novo obdukcijo, kar so tudi odobrili, primer pa je dobil novo dimenzijo, ko se je izvedelo, da je zaradi slabega vodenja primera zamenjan šef policije v Manili. Kritiki polkovnikatrdijo, da med preiskavo niso upoštevali niti najosnovnejših postopkov.Policija je 4. januarja sporočila, da so rešili primer umora stevardese. Zaradi tega so aretirali tri moške, še deveterica pa da je na begu. Vseh 12 je bilo usodne noči v sobi z njo. Čeprav so še čakali na rezultate obdukcije, je Depositar potrdil, da so že sprožili preiskavo zaradi posilstva in umora. Luknje v uradnih izjavah policije pa so postale jasnejše, ko je eden izmed trojice aretiranih,, zatrdil, da 12 obtoženih moških homoseksualcev in da so zelo cenili Christino.Tožilstvo je nato sporočilo, da dotlej zbrani dokazi ne potrjujejo domneve o spolnem napadu ali posilstvu Christine, trojico aretiranih pa so izpustili. Policija je bila deležna kritik, ker ni javnosti predstavila rezultatov toksikološkega poročila. Primer se je še bolj zapletel, ko sta dva aretirana policijo obtožila, da so ju mučili, da bi podala lažne izjave o drugih udeležencih zabave.Kljub temu pa Christinina mati trdi, da je bila hči posiljena, kar naj bi dokazovalo tudi to, da so na njenem truplu našli številne modrice. Zaradi tega je zahtevala novo obdukcijo, katere rezultate še čakajo. Družina pričakuje, da se bo pokazalo, da je bila Christina drogirana ter nato posiljena in umorjena.