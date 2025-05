Ste videli, kako so nasilneži brutalno obračunali s temnopoltimi košarkarji Partizana? Povod rasistična opazka (VIDEO)

Srbske medije so v ponedeljek preplavili posnetki nasilnega incidenta pred enim izmed beograjskih nočnih klubov, v katerega so bili vpleteni košarkarji Partizana. Klub je potrdil, da so v pretepu sodelovali trije njihovi igralci, potem ko naj bi bili tarča rasističnih žaljivk in fizičnega napada.

Incident se je zgodil v noči na nedeljo, potem ko je Partizan v ABA ligi premagal ekipo Mega. Po tekmi so igralci Carlik Jones, Sterling Brown, Isaac Bonga in Frank Ntilikina obiskali beograjski nočni klub. Po poročanju srbske športne redakcije Sportal je prišlo do fizičnega obračuna pred vhodom v objekt.

Na posnetku, ki je zakrožil na omrežju X, je videti, kako naj bi Carlik Jones razbil steklenico na glavi moškega, ki je bil del skupine Srbov, vpletenih v incident.

Krive rasistične opazke

Po uradni izjavi Košarkarskega kluba Partizan Mozzart Bet so igralci poročali, da je do konflikta prišlo, ker jih je skupina mladih moških rasistično žalila, zlasti zaradi žensk v njihovi družbi, ki so bile deležne poniževalnih komentarjev zato, ker so bile v družbi temnopoltih športnikov.

»Ko so vsi mislili, da se je incident končal zgolj z besednim obračunom, je ista skupina mladeničev počakala igralce pred klubom in jih fizično napadla. Kot posledica napada so se igralci odzvali,« je zapisano v uradni izjavi kluba.

Iz Partizana so potrdili, da bodo vpleteni igralci na podlagi poziva pristojnih organov podali uradne izjave policiji. Hkrati so poudarili, da bodo vsi vidiki incidenta obravnavani tudi v skladu z internim kodeksom kluba.

»Vse notranje zadeve KK Partizan Mozzart Bet bodo rešene v skladu z internimi pravili vedenja,« so zapisali.

Javnost deljena, odzivi burni

Dogodek je sprožil številne odzive na družbenih omrežjih, kjer uporabniki izražajo tako podporo igralcem kot tudi ogorčenje nad stopnjevanjem nasilja. Posnetki pretepa in razprave o domnevnem rasizmu so razburkali javnost v Srbiji in širše po Evropi.

Ob tem so nekateri opozorili tudi na potrebo po resnem obravnavanju rasističnih izpadov v športnem okolju, ki se, kot kaže, ne končajo vedno le na tribunah.