Starši v šoku: truplo dojenčice vrgli v smeti, mislili so, da gre za umazano perilo

Par iz Bostona, Alana Ross in Daniel McCarthy, je vložil tožbo zaradi grozljivega incidenta v Brighamu v ženski bolnišnici avgusta 2020. Trdita, da je osebje bolnišnice, najprestižnejše v mestu, pomotoma odvrglo truplo njune hčerkice v smeti, misleč, da je umazano perilo.

»Nočeva, da bi še kdo šel skozi kaj takega. Želiva, da bolnišnica prevzame odgovornost,« je za New York Times povedala 37-letna Rossova.

Trupla ne najdejo

Njuna hčerka Everleigh McCarthy se je rodila 25. julija 202, tri mesece prezgodaj, z možgansko krvavitvijo. 6. avgusta so zdravniki staršem sporočili, da dojenček ne bo preživel, in ga odstranili z respiratorja. Ross in McCarthy sta že poklicala pogrebno službo in začela načrtovati spominsko slovesnost, a ko sta poskušala priti do njenega trupla, so jima iz bolnišnice povedali, da »ga ne najdejo.«

Starša sta 11. avgusta 2020 vse prijavila policiji, preiskava pa je pokazala, da je bilo Everliino truplo verjetno štiri dni prej vrženo iz mrtvašnice z umazano posteljnino. Bostonska policija je sporočila, da je bilo otrokovo telo »verjetno zamenjano z umazanim perilom«.

Trupla dojenčice niso našli, čeprav so ga preiskovalci iskali povsod, tudi med medicinskimi ostanki, ki so bili prekriti s krvjo in človeškimi odpadki.

»Sprejeti dejstvo, da bo umrla, je bila ena stvar, a nisem si mogel niti predstavljati, da bom moral sprejeti dejstvo, da bom šel vsak večer spat, ne da bi vedel, kje je moja hči,« je dejal oče Daniel McCarthy.