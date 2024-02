Starši so hčerko (6) zapirali v kletko in ji dajali pasjo hrano. So pri trpinčenju sodelovali tudi otroci?

Starši iz Pensilvanije naj bi pretepli svojo 6-letno hčerko, jo več dni stradali in čez noč držali v kletki, so sporočile ameriške oblasti. Jacob William White (37) in Mimi Ann Frost (33) sta bila aretirana prejšnji teden po preiskavi, ki se je začela, ko so policiste 7. januarja prvič poslali na njun dom.

White je tistega dne poklical 911 in povedal, da je njegova hčerka imela napad, ko jo je eden od njegovih petih otrok poskušal okopati. Ko je policija pozneje prispela, je dom v predmestju našla v žalostnem stanju, z iztrebki razmazanimi po tleh, vonjem po urinu in smeti, razmetanimi naokrog.

Preiskovalci so našli dokaze, da deklica ni mogla sama ven iz kletke in je bila kaznovana vsakič, ko je šla ven po hrano.

Oče policistom ni dovolil vstopa v hišo, ampak je hčerko odpeljal ven. Dekličino telo je bilo prekrito z odprtimi ranami. Ko je prispela v bolnišnico, so ugotovili, da trpi za hipotermijo. Deklica naj bi imela polomljene in pokvarjene zobe in naj ne bi bila pri zdravniku vsaj tri leta.

Starša sta bila aretirana

»Deklica je v tej kletki živela gola brez hrane. Kaznovali so jo, če je zapustila kletko, da bi šla po hrano,« je dejal tožilec in dodal, da obstajajo dokazi, da je »vsaj eden« od drugih otrok sodeloval pri zlorabi.

Policisti so v hiši našli osem psov in dve mački. Kot piše v kazenski ovadbi, je deklica psihologu povedala, da je vsako noč prisiljena jesti pasjo hrano in spati v kletki. Poleg udarcev je povedala, jo je oče z zračno pištolo ustrelil v noge.

Starša sta bila aretirana in ju čaka več obtožb, vključno z zlorabo, poroča telegraf.rs.