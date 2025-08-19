KAČA

Starši pripeljali dečka (7) v bolečinah: mislili, da se je udaril, a resnica veliko hujša

Groza v Istri, ugriznil ga je gad.
Fotografija: Arhivska fotografija. FOTO: Modic Igor/delo
Arhivska fotografija. FOTO: Modic Igor/delo

M. U.
19.08.2025 ob 19:44
19.08.2025 ob 19:46
M. U.
19.08.2025 ob 19:44
19.08.2025 ob 19:46

Sedemletnega dečka je na plaži v Istri ugriznil gad. Zdravniki iz Pulja so mu rešili življenje, vendar mu je zaradi strupa otekala noga, zaradi česar je moral prejeti protistrup, so navedli hrvaški mediji.

Mislili, da se je otrok udaril, a resnica veliko hujša

Kasneje so dečka, ki je tuji državljan, s helikopterjem prepeljali v bolnišnični center na Reki. Strašen dogodek se je zgodil na praznik Marijinega vnebovzetja, ko so šokirani starši k zdravniku pripeljali otroka v bolečinah. Mislili so, da se je otrok udaril sam, a resnica je bila veliko hujša. 

»Potem ko je otroku ponoči otekla noga, so prestrašeni starši poiskali pomoč pri nas. Malček je imel dve ali tri ugrizne rane. Takoj smo ga priklopili na mehansko ventilacijo in mu dali serum, po stabilizaciji pa so ga s helikopterjem prepeljali na Reko. Danes zjutraj sem se pogovarjal z zdravnikom z Reke in danes je njegovo stanje veliko boljše,« je povedal direktor puljske bolnišnice Andrej Angelini.

