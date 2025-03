Starši mladoletnega morilca Koste K. morajo žrtvam plačati milijone

Višje sodišče v Beogradu je izreklo sodbo v pravdnem postopku družin žrtev beograjske Osnovne šole Vladislava Ribnikarja zaradi masakra, ki se je zgodil 3. maja 2023.

Kosta K. je maja 2023 ubil devet učencev in varnostnika ter ranil še šest ljudi.

»Višje sodišče v Beogradu je 30. decembra 2024 izdalo sodbo, ki med drugim obvezuje tožene mladoletne K. K., Miljano Kecamnović, Vladimirja Kecmanovića in osnovno šolo Vladislava Ribnikarja, da tožnikom solidarno plačajo odškodnino za nepremoženjsko škodo za pretrpljene duševne bolečine zaradi smrti bližnje osebe, in sicer: tožnikom Miljani Martinović, Zoranu Martinoviću, Ivanu Božoviću, Nineli Radičević, Bojanu Asoviću, Mariji Asović, Anđeljku Aćimoviću, Nataliji Aćimović, Milanki Negić, Draganu Kobiljski, Nini Kobiljski, Dragani Anđelković, Branku Anđelkoviću vsakemu po 102.393 evrov, nato tožnikom Milošu Čikiću, Suzani Stanković Čikić in Slobodanu Negiću znesek 110.926 evrov. Prav tako tožnikoma Živoradu Vlahoviću in Kosi Vlahović znesek 93.860 evrov. Tožečima Leni Martinović, Nataliji Martinović, ml. A.B., mladoletna. B. A., Mariji Aćimović, minor. M. K., Mini Anđelković in mladolet. M. A., znesek 89.594 evrov, kot tudi tožniku MP znesek 68.262 evrov,« piše v sporočilu za javnost.

Višje sodišče je pred tem decembra starša spoznalo za kriva. Očeta je obsodilo na 14 let in pol zapora, dečkovi materi pa prisodilo tri leta zaporne kazni.

Naložijo jima je plačilo v roku 15 dni od prejema sodbe.

Višje sodišče v Beogradu je izreklo sodbo v primeru morilca dečka, njegovih staršev in šole. FOTO: Instagram Budučnost Srbij

Prav tako so tožene stranke zavezane solidarno s tožečimi strankami v imenu povrnitve nematerialne škode zaradi strahu pred poplačilom nastale škode, in sicer: »tožniki Miljana Martinović, Zoran Martinović, Ivan Božović, Ninela Radičević, Bojan Asović, Marija Asović, Anđeljko Aćimović, Natalija Aćimović, Milanka Negić, Dragan Kobiljski, Nina Kobiljski, Dragana Anđelković, Branko Anđelković, Miloš Čikić, Suzana Stanković Čikić, Slobodan Negić, Lena Martinović, Natalija Martinović, ml. A.B., mladoletna. B.A., Mariji Aćimović, minor. M.K., Mini Anđelković in mladolet. M.A., znesek 14.932 evrov, tožnik Živorad Vlahović 4266 evrov, Kosa Vlahović pa 5119 evrov,« navaja sodišče.

Nadalje sodišče navaja, da sta toženi stranki dolžni povrniti stroške postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo od dneva nastopa pogojev za izvršbo, v roku 15 dni od prejema sodbe.

»V obrazložitvi sodbe je med drugim navedeno, da je za škodo, ki jo je utrpela tožnika, odgovoren obtoženi mladoletni K.K., glede na to, da je bil v času škodnega ravnanja sposoben za razsojanje, odgovorna pa sta obtožena Vladimir Kecmanović in Miljana Kecmanović, glede na to, da je bilo med postopkom ugotovljeno, da je škoda nastala zaradi mladoletnikove slabe vzgoje, slabega zgleda in družinskih navad,« navaja sodišče, navaja Nova.rs.