Srhljivo razkritje najstnika: »Ubijal sem mačke, da bi potešil željo po morjenju ljudi.«

Grozljiv primer iz Velike Britanije vzbuja srh in zgražanje. Komaj 17-letni fant, ki je v predmestju Londona na grozovit način mučil in ubijal mucke, je bil v ponedeljek obsojen na 12 mesecev pripora. Sodišče je razkrilo tudi, da je najstnik iskal načine, kako žrtvovati živali Satanu in kako ubiti ljudi.

Dve mucki, eno drevo in srhljivo sporočilo

Vse se je začelo 3. maja letos, ko so mimoidoči v bližini Ruislip Golf Cluba v zahodnem Londonu naleteli na grozljiv prizor. Ena črna muca je visela z drevesa – zadavljena z rdečo vrvjo, razmesarjena in s štrlečimi očmi, druga je ležala na tleh. Obe trupli sta bili iznakaženi, kožuh jima je storilec odrezal in zažgal.

To ni bil napad iz besa – bil je načrtovan.

»Želel sem ubiti človeka. Vsak dan sem iskal, kako to storiti.«

To so bile besede, zapisane v telefonu obtoženega. Policija je v mobilni napravi odkrila še hujše stvari:

iskal je »kako žrtvovati živali Satanu«,

»kako ubiti brezdomce«,

ter »kako se izogniti kazni za umor.«

Najstnik je celo zapisal: »Prišel sem blizu. Ubijal sem mačke, da sem potešil svoje želje. Kože sem jim slekel, jih zadavil, zabodel.«

Sodnica zgrožena: »To so najstrašnejša dejanja nad živalmi, kar sem jih videla«

Sodnica Hina Rai ni skrivala ogorčenja: »Povzročil si grozljivo trpljenje. Točno si vedel, kaj počneš, in da bo to povzročilo bolečino. Izbral si mačke, ker čutijo. Ker si bil močnejši.«

Obsojenemu je sodnica poleg pripora naložila tudi dosmrtno prepoved oskrbe živali.

Fanta so aretirali skupaj z 17-letnim dekletom, potem ko sta bila opažena s črno vrečo, v kateri naj bi bila trupla muck. Policija je kasneje razkrila posnetke z nadzornih kamer. Soobtoženo dekle bo kazen prejelo kasneje, postopek pa je zaradi mladoletnosti obtoženke zaprt za javnost.