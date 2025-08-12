GROZA NA OTOKU

Srhljivo razkritje najstnika: »Ubijal sem mačke, da bi potešil željo po morjenju ljudi.«

Obe trupli sta bili iznakaženi, kožuh jima je storilec odrezal in zažgal.
Fotografija: Spravil se je na nedolžne živali. Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock Photos
Odpri galerijo
Spravil se je na nedolžne živali. Simbolična fotografija. FOTO: Thinkstock Photos

S. N.
12.08.2025 ob 20:08
S. N.
12.08.2025 ob 20:08

Poslušajte

Čas branja: 2:27 min.

Grozljiv primer iz Velike Britanije vzbuja srh in zgražanje. Komaj 17-letni fant, ki je v predmestju Londona na grozovit način mučil in ubijal mucke, je bil v ponedeljek obsojen na 12 mesecev pripora. Sodišče je razkrilo tudi, da je najstnik iskal načine, kako žrtvovati živali Satanu in kako ubiti ljudi.

Dve mucki, eno drevo in srhljivo sporočilo

Vse se je začelo 3. maja letos, ko so mimoidoči v bližini Ruislip Golf Cluba v zahodnem Londonu naleteli na grozljiv prizor. Ena črna muca je visela z drevesa – zadavljena z rdečo vrvjo, razmesarjena in s štrlečimi očmi, druga je ležala na tleh. Obe trupli sta bili iznakaženi, kožuh jima je storilec odrezal in zažgal.

To ni bil napad iz besa – bil je načrtovan.

»Želel sem ubiti človeka. Vsak dan sem iskal, kako to storiti.«

To so bile besede, zapisane v telefonu obtoženega. Policija je v mobilni napravi odkrila še hujše stvari:

  • iskal je »kako žrtvovati živali Satanu«,
  • »kako ubiti brezdomce«,
  • ter »kako se izogniti kazni za umor.«

Najstnik je celo zapisal: »Prišel sem blizu. Ubijal sem mačke, da sem potešil svoje želje. Kože sem jim slekel, jih zadavil, zabodel.«

Sodnica zgrožena: »To so najstrašnejša dejanja nad živalmi, kar sem jih videla«

Sodnica Hina Rai ni skrivala ogorčenja: »Povzročil si grozljivo trpljenje. Točno si vedel, kaj počneš, in da bo to povzročilo bolečino. Izbral si mačke, ker čutijo. Ker si bil močnejši.«

Obsojenemu je sodnica poleg pripora naložila tudi dosmrtno prepoved oskrbe živali.

Fanta so aretirali skupaj z 17-letnim dekletom, potem ko sta bila opažena s črno vrečo, v kateri naj bi bila trupla muck. Policija je kasneje razkrila posnetke z nadzornih kamer. Soobtoženo dekle bo kazen prejelo kasneje, postopek pa je zaradi mladoletnosti obtoženke zaprt za javnost.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

sojenje Velika Britanija truplo morilec mučenje živali muca mačka živali mučenje najstnik

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Zapora ene glavnih prometnic v Ljubljani: skoraj tri tedne bodo delali, pripravite se
Del Slovenije je stresel potres! Ste ga čutili?
Zaupal je umetni inteligenci in pristal v bolnišnici, z njim je hudo
Nuša Derenda kupila tole za novega družinskega člana, a on ima raje ... (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo

Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 
Promo

Prešerno poletje in kranjski trio, ki ga morate doživeti

 
Promo

Če si boste zapomnili samo eno stvar iz tega članka, potem še ni prepozno.

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.