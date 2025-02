Srhljivo pričevanje učenke: »Gleda me, mi sledi, vstopi na stranišče in trka ... bojim se ga«

V manj kot treh tednih sta se v šolah zgodila dva incidenta, oba zaradi varnostnikov. »Moja hčerka je v sredo zjutraj poslala sporočilo. Mama, nekaj ti želim povedati. Ta varnostnik me kar naprej gleda. Bojim se ga,« je za hrvaško Novo TV povedala neka mama in dodala, da je varnostnik sledil njeni hčerki v žensko stranišče in potrkal na njena vrata. Zadeva je šla tako daleč, da je eden od staršev napadel varnostnika.

Še en incident z varnostniki

Dva tedna prej je bil na drugi šoli v Zagrebu varnostnik v vinjenem stanju v šoli, in kot da to ni bilo dovolj, je pripeljal še prijatelja varnostnika, ki je bil prav tako vinjen, tako da je tekel po šoli.

Več deklet se je pritožilo nad neprimernim obnašanjem varnostnikov. Starši so dekletom svetovali, naj to prijavijo v šoli, jezi pa jih, da je bila zadeva prijavljena, a varnostnikov niso zamenjali.