Srhljivo odkritje v stanovanju: truplo umorjene ženske (49) je tam ležalo že več dni

Policija je v torek Novem Sadu odkrila truplo 49-letne ženske, ki jo je po neuradnih informacijah umoril njen partner B. M., star 52 let. Kot poroča Blic, je bila po prvih ugotovitvah ženska umorjena že pred najmanj petimi dnevi.

Na zločin je policijo opozoril sosed, ki je iz stanovanja zaznal neprijeten vonj. Ko so policisti vstopili, so našli truplo ženske in moškega z vidnimi poškodbami. Po neuradnih podatkih naj bi bila žrtev ruska državljanka, poškodovani moški pa naj bi bil domačin iz Novega Sada.

Sosedje trkali na vrata, a zaman

»Sosedje so zaznali smrad, trkali na vrata in ga klicali, a se ni odzival. Nato so obvestili policijo, ki je ob prihodu naletela na grozljiv prizor, v stanovanju pa je našla tudi njega,« je za Blic povedal vir blizu preiskave.

Na fotografijah s kraja zločina, ki jih je objavil Blic, je videti osumljenca, obkroženega s policisti, ki od njega jemljejo izjavo. Preiskava še poteka.