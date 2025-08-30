STRAŠNO

Srhljivo odkritje sredi mesta: Maja pri smeteh našla novorojenčico (VIDEO)

Dojenčica je bila zavita v brisačo in odvržena kot smet.
Fotografija: Našla jo je na tem mestu. FOTO: Zaslonski posnetek/TikTok
Odpri galerijo
Našla jo je na tem mestu. FOTO: Zaslonski posnetek/TikTok

N. B.
30.08.2025 ob 09:06
30.08.2025 ob 09:44
N. B.
30.08.2025 ob 09:06
30.08.2025 ob 09:44

Poslušajte

Čas branja: 1:23 min.

Na območju Zemuna v Beogradu je domačinka v petek zjutraj ob zabojnikih za smeti našla komaj nekaj dni staro dojenčico. Maja Miladinović, ki je sprehajala psa, je naenkrat zaslišala nenavadne zvoke iz vrečke, ki je ležala ob smeteh, poroča Nova.rs.

»Sprva sem mislila, da je notri mucek ali kužek, toda ko sem se približala, sem zagledala dojenčico. Bila je pomodrela, komaj je dihala, odpirala je usta in lovila sapo,« je opisala pretresena Maja. Dojenčica je bila zavita v brisačo in odvržena kot smet.

Maja je takoj poklicala reševalce, ki so deklico prepeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah naj bi bilo zdravstveno stanje dojenčice stabilno.

Policija je takoj sprožila preiskavo in hitro izsledila mater deklice, ki je bila pridržana. Zoper njo že pripravljajo kazensko ovadbo.

Maja, ki je deklico našla, pa želi storiti še več dojenčico bi rada celo posvojila. »Nimam svojih otrok, imam pa pogoje, da ji ponudim topel dom,« je povedala za Nova.rs in dodala, da bo stopila v stik s centrom za socialno varstvo.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

novorojenček smeti Beograd

Priporočamo

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!
Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)
Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)
Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Mojca ponoči hotela po zdravila: dežurna lekarna zaprta, na Metelkovi nikogar?!
Slovenski pevec tik pred zdajci odpovedal koncert, to je razlog (FOTO)
Grdo je napadel tudi njeno pokojno mamo, Irena Joveva udarila nazaj (FOTO)
Ste preverili loterijski listek? Slovenija ima novega milijonarja

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.