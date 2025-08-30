Srhljivo odkritje sredi mesta: Maja pri smeteh našla novorojenčico (VIDEO)

Na območju Zemuna v Beogradu je domačinka v petek zjutraj ob zabojnikih za smeti našla komaj nekaj dni staro dojenčico. Maja Miladinović, ki je sprehajala psa, je naenkrat zaslišala nenavadne zvoke iz vrečke, ki je ležala ob smeteh, poroča Nova.rs.

»Sprva sem mislila, da je notri mucek ali kužek, toda ko sem se približala, sem zagledala dojenčico. Bila je pomodrela, komaj je dihala, odpirala je usta in lovila sapo,« je opisala pretresena Maja. Dojenčica je bila zavita v brisačo in odvržena kot smet.

Maja je takoj poklicala reševalce, ki so deklico prepeljali v bolnišnico. Po prvih informacijah naj bi bilo zdravstveno stanje dojenčice stabilno.

Policija je takoj sprožila preiskavo in hitro izsledila mater deklice, ki je bila pridržana. Zoper njo že pripravljajo kazensko ovadbo.

Maja, ki je deklico našla, pa želi storiti še več dojenčico bi rada celo posvojila. »Nimam svojih otrok, imam pa pogoje, da ji ponudim topel dom,« je povedala za Nova.rs in dodala, da bo stopila v stik s centrom za socialno varstvo.