Srhljivo odkritje policistov: 16-letnik doma izdeloval strup

Policija v nemški zvezni deželi Saška je sredi aprila preiskala dom 16-letnika, ki je osumljen izdelovanja in shranjevanja smrtonosnih strupov, je sporočilo tožilstvo v Dresdnu. Najstnik naj bi namreč na podstrešju izdeloval mešanico s smrtno nevarnim ricinom. Kaj je nameraval narediti s strupom, za zdaj ni znano.

Policisti so 17. aprila dopoldan v zaščitnih oblekah preiskali hišo staršev najstnika v mestu Zeithain, približno 65 kilometrov vzhodno od Leipziga, zaradi suma kršitve zakona o nadzoru nad vojaškim orožjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Najstnik si je na podstrešju uredil laboratorij, kjer je izdelal in shranjeval več stekleničk z mešanico ricina in akonitina, sta pojasnila policija in tožilstvo. Policija je v okviru preiskave zaprla ulice okoli njegovega doma.

6000-krat močnejši od cianida

Ricin in akonitin sta rastlinska strupa, ki sta lahko smrtonosna že v majhnih količinah. Ricin, ki ga pridobimo s predelavo ricinusovih semen, je 6000-krat močnejši od cianida, protistrup zanj pa za zdaj ni poznan. Po nemškem zakonu o vojnem orožju je ricin opredeljen kot biološko orožje, navaja dpa.

Kakšen je bil motiv 16-letnika, po navedbah preiskovalcev za zdaj ni znano. Najstnika policija doslej sicer še ni kazensko obravnavala. So pa policisti postali pozorni nanj že pred nekaj meseci, ko so med preiskavo na njegovem domu decembra lani odkrili manjše količine strupenih snovi.

Preiskavo so začeli po namigih trgovcev, ki morajo poročati oblastem o prodaji občutljivih materialov, kot je zaščitna oprema in laboratorijska tehnologija. A to očitno ni ustavilo najstnika, ki si je vnovič priskrbel rastlinska semena, je povedal tiskovni predstavnik policije.