Srhljivo odkritje blizu Beograda: sin naj bi jedel mrtvega očeta

Srbski mediji poročajo o srhljivi zgodbi, na katero so policisti naleteli te dni v naselju blizu Beograda. Potem ko so vdrli v stanovanje, so na postelji našli razpadajoče truplo starejšega moškega, za pohištvom pa se je skrival njegov 39-letni sin, duševni bolnik.



Ta naj bi, potem ko je bil njegov oče že več dni mrtev, od lakote začel jesti kar razpadajoče truplo, na katerem so našli sledove ugrizov. »Pet dni nisem jedel, nisem imel kaj,« je menda ponavljal, ko so ga našli policisti in odpeljali v bolnišnico. Njegov oče naj bi sicer umrl naravne smrti.



Policijo so sicer poklicali sosedje, ker je iz stanovanja prihajal neznosen smrad, bali so se najhujšega scenarija, saj obeh moških že več dni niso videli, vedeli pa so, da je sin duševno bolan.



Kot poroča Kurir.rs, je bil 39-letnik v zelo slabem stanju, za zdaj se zdravi na infekcijskem oddelku, nato pa ga bodo premestili na psihiatrični oddelek.