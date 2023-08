Srhljivka v Rovinju: moški s skrito kamero pri toboganu snemal slečene otroke

V naturističnem kampu na območju Rovinja so prijeli 63-letnega Kanadčana, ki je utemeljeno osumljen, da je snemal gole otroke.

Celotna zgodba se je odvila 16. avgusta ob 18.45 pri bazenu s toboganom, kjer so se igrali otroci. Tam se je zadrževal tudi omenjeni moški, s seboj pa je imel mobilni telefon in termo steklenico.

Ker se je zdel sumljiv, so pristopili do njega, on pa se podal v beg, a gosti kampa so ga zadržali. Nemudoma so poklicali policijo, ki ga sumi, da je snemal gole otroke. Med begom je moški padel in se lažje poškodoval, je še objavila policija.

Policijski uslužbenci so pri moškem našli mobilnik in kamero, ki je bila skrita v termo steklenici. Na podlagi ustreznega naloga so opravili preiskavo in našli obremenjujoče dokaze.

Preiskali so tudi vozilo, ki ga je moški uporabljal, v njem pa so našli računalnik, tablico, naprave za shranjevanje multimedijskih vsebin in druge predmete, ki jih bodo pregledali v prihodnjih dneh.

Policisti svetujejo staršem, naj pazijo svoje otroke in jih nenehno nadzorujejo, kje so in kaj počnejo. Otrokom oblecite kopalke in pazite, kakšne fotografije delite na družbenih omrežjih. Če zaznate koga, ki snema otroke, o tem takoj obvestite policijo.