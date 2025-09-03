GROZLJIVO

Srhljivka v Obrenovcu: 75-letnik spolno napadel bivšo ženo

Rešila jo je soseda.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images
Simbolična fotografija. FOTO: Getty Images

N. B.
03.09.2025 ob 21:11
N. B.
03.09.2025 ob 21:11

Iz srbskega Obrenovca prihaja pretresljiva vest. Kot poroča Blic, je 75-letni moški poskušal posiliti bivšo ženo, ki je pri napadu utrpela lažje poškodbe. Žrtev je za omenjeni medij spregovorila o grozljivem popoldnevu, ki se je v trenutku spremenil v nočno moro – in o sosedi, ki ji je rešila življenje.

Kot pripoveduje žrtev, ga je usodnega dne poklicala, ker mu je oprala nekaj srajc. Ob prihodu sta spila kavo, nato pa ji je kar naenkrat dejal. »Zdaj, ko si zdrava, ti bom pokazal!«

»Zgrabil me je za zapestje, vrgel na posteljo, legel name in začel dvigovati obleko. Otepala sem se, on pa me je stiskal za stegna. Še zdaj imam modrice,« je opisala dogajanje. Ko je začela kričati, ji je eno roko položil na usta, z drugo pa trgal obleko. »Klicala sem na pomoč, vpila: ‘Pokličite policijo, pomagajte!’« Kmalu je pridrvela soseda iz zgornjega nadstropja. Trkala je in zvonila na vrata, zaradi česar je napadalec v paniki popustil in zbežal po stopnicah.

»Če ne bi bilo sosedinega trkanja, bi me zagotovo posilil,« je dejala ženska, ki je še vedno v šoku.

Žrtev zaslišala policija, napadalec v priporu

Policija je prispela kmalu po incidentu. Žrtev so napotili na zdravniški pregled, kjer so potrdili poškodbe in podplutbe. Nato je bila zaslišana na policiji.

Šele po napadu si je ženska priznala, da je nasilje prenašala že dolgo. »Večkrat me je nasilno prisilil v spolne odnose. Ves zakon je bil slab. Vedno je počel, kar je hotel,« je priznala.

Po poročanju srbskih medijev so osumljenega T. K. (75) privedli k dežurnemu tožilcu v Obrenovcu. Ta je po zaslišanju predlagal pripor za 30 dni.

