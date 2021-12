Srhljivka: po požaru našli truplo deklice(6). Sumijo, da so jo umorili

Iz Nemčije poročajo o tragediji. Po požaru v mestni četrti Baden-Badena so našli mrtvo deklico (6). Preiskovalci menijo, da je umrla, še preden je izbruhnil požar in da je bila žrtev nasilnega dejanja.

Policija tako preiskuje dogajanje pred požarom in 33-letnika, pri katerem je zagorelo. Pristojni tožilec je že izdal nalog za njegovo aretacijo. A kot dodajo pristojni, bo preiskava dolgotrajna in zapletena, je poročal Fenix-magazine.

Osumljenca so po požaru našli nezavestnega, in ker je bil hudo poškodovan so ga odpeljali v bolnišnico. Policija ne izključuje možnosti, da so njegove poškodbe posledica poskusa samomora.