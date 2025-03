Srhljivka ob avtocesti: avto prepojen s krvjo, našli razkosana trupla študentov, vreča bila polna odrezanih rok (VIDEO)

Iz Mehike poročajo o grozljivem zločinu. Trupla devetih študentov, ki so prejšnji mesec izginili na jugu države, so našli razkosana v zapuščenem vozilu ob robu avtoceste. Ena vreča je bila polna odrezanih rok.

Krivi karteli?

Pet od devetih trupel so našli v avtomobilu, ki je bil prepojen s krvjo, preostala štiri pa so našli stlačene v prtljažniku. Šlo naj bi za še en zločin mehiških kartelov. Kot navajajo lokalni mediji, naj bi bile žrtve študentje iz Tlaxcale, ki so na počitnice potovali v Oaxaco. Vendar pa nekateri mediji trdijo, da so bili umorjeni člani hudodelske združbe.

Mehiški mediji so doslej identificirali osem od devetih žrtev in jih navedli kot: Angie Lizeth (29), Brenda Mariel (19), Jacqueline Ailet (23), Noemi Yamileth (28), Lesly Noya Trejo (21), Raul Emmanuel (28), Ruben Antonio in Rolando Armando. Deveta žrtev še ni identificirana, je ob tem navedel Daily Mail.