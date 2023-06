Srhljivka na ugledni fakulteti: kose trupel pošiljal kupcem po pošti

S harvadske medicinske fakultete, ki velja za eno najbolj uglednih fakultet na svetu, prihaja srhljiva zgodba. Nekdanji vodja tamkajšnje mrtvašnice Cedric Lodge je skupaj z ženo Denise in še tremi kupoval in prodajal človeške posmrtne ostanke. Lodge je, kot je prepričano tožilstvo ameriške zvezne države Pensilvanija, iz mrtvašnice ukradel »glave, možgane, kožo in kosti« od človeških trupel, ki so bila za znanstvene namene donirana fakulteti.

Cedric Lodge naj bi služil s prodajo delov človeških trupel. FOTO: Twitter

Posamezne dele telesa je prodajal kupcem v Pensilvanijo in jim jih s pomočjo soobtoženih dostavljal v obliki poštnih pošiljk. Eden od kupcev, ki ga je zanimala koža, je, kot v obtožnici trdi tožilstvo, želel to strojiti v usnje. Leta 2021 naj bi mu jo poslala obtožena Katrina Maclean, ki je tudi lastnica trgovine Kat´s Creepy Creations. Zanjo pa naj bi pred tem odštela 548 evrov.

Soobtoženi Joshua Taylor FOTO: Jeremy Lee Pauley/fb

Soobtoženi Joshua Taylor naj bi opravil kar 39 elektronskih plačil za ukradene dele trupel v vrednosti okoli 34.000 evrov. Kaj je kasneje počel z njimi, pa ni znano. Tožilstvo domneva, da naj bi večina kupcev posmrtne ostanke prodajala naprej. Preiskovalci so med drugim še ugotovili, da so trupla preprodajali med letoma 2018 in 2022. Vse skupaj je šlo že tako daleč, da je Lodge zainteresiranim kupcem celo dovolil vstop v mrtvašnico fakultete, da bi si lahko sami izbrali posamezne dele človeškega telesa. Včasih je secirane dele, preden jih je dostavil kupcem, odnesel na svoj dom v Goffstown. Plačila naj bi se odvijala tudi prek storitve paypal. Pri enem od nakupov, bil je vreden 913 evrov, je bil kot sklic naveden »številka glave 7«.