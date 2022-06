Srhljivka na znani hrvaški plaži: »Bilo je veliko krvi«

O grozljivi izkušnji je za hrvaške medije spregovorila ženka, ki jo je na plaži ugriznila kača.

»Več dni nisem mogla stati na nogah. Moja noga je bila dvakrat večja od običajne. Moram reči, da je ves ta čas bolelo kot hudič. Zdaj, deset dni po ugrizu, končno prihajam k sebi in se lahko vrnem k svojim rednim obveznostim,« je povedala ženska, ki je neprijetno srečanje doživela na mestni plaži Žnjan v Splitu.

»Bilo je veliko krvi, kajti kača me je ugriznila v žilo,« je pojasnila in dodala, da na srečo ni bila strupena, a je bila oteklina ogromna in je izgubila veliko krvi.

Nekako ji je uspelo priti do avta in bolnišnice, kjer so jo oskrbeli, je poročala Dalmacija Danas.