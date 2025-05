Srhljiva usoda zakoncev, ki ju je ladja pustila med morskimi psi

Že več kot 25 let je minilo od izginotja ameriškega para Toma in Eileen Lonergan, ki ju je 25. januarja 1998 turistična potapljaška ladja pozabila sredi odprtega morja ob Velikem koralnem grebenu v Avstraliji. Kljub obsežni iskalni akciji njuna usoda ostaja neznanka, okoliščine pa še danes pretresajo javnost.

Par se je odpravil na potovanje po severni Avstraliji, kamor sta prispela neposredno po dvoletni službi pri Mirovnem korpusu v Tuvaluju in Fidžiju. Na potovanju sta si želela izpolniti dolgoletno željo po potapljanju med pisanimi koralami največjega grebena na svetu. A iz idile se je izlet sprevrgel v tragedijo.

Na dan potopa sta se udeležila ture z ladjo Outer Edge, skupaj z drugimi potapljači. Kljub temu, da se z vodiči nista ločila, je ladja okoli 15. ure zapustila lokacijo brez njiju – nihče ni opazil, da para ni na krovu. Šele po dveh dneh so člani posadke ob odhodu na novo turo odkrili, da so na ladji ostali osebni predmeti zakoncev, vključno z denarnico in dokumenti.

Srhljivo spoznanje

V iskalni akciji, ki je sledila, so našli nekaj srhljivih sledi – nepoškodovan potapljaški kombinezon, rešilne jopiče in potapljaško pisalo, na katerem je bil napisan zasilni klic na pomoč: »Prosim, pomagajte nam: zapuščena sva bila na grebenu Agincourt 25. januarja 1998 ob 15. uri. Pomagajte nama, da naju rešite, preden umreva. Na pomoč!!!«

Želela sta si izpolniti dolgoletno željo po potapljanju med pisanimi koralami. FOTO: Vitalyedush Getty Images/istockphoto

Kljub domnevam o nevarnosti morskih psov (v tamkajšnjih vodah plavajo tudi petmetrski tigrasti morski psi), ni bilo najdenih nobenih neposrednih dokazov o napadu. Pojavljale so se tudi teorije o samomoru ali načrtovanem izginotju, ki jih je družina Lonergan odločno zavrnila kot neutemeljene in žaljive.

Ni preštel prisotnih

Preiskava je pokazala na hude malomarnosti posadke. Skiper ladje Jack Nairn naj bi povsem odpovedal pri zagotavljanju varnosti, saj ni preveril števila potapljačev pred odhodom. Kljub temu ga porota ni spoznala za krivega uboja iz malomarnosti, je pa zaradi javnega pritiska podjetje Outer Edge propadlo.

Primer je sprožil zakonodajne spremembe v Queenslandu – odtlej morajo vse potapljaške ladje obvezno opraviti natančen popis potnikov pred odhodom.

Tragedija je služila kot navdih za uspešen ameriški film Open Water iz leta 2003, ki je s skromnim proračunom požel svetovno slavo in zaslužil več kot 30 milijonov dolarjev.

A kljub filmski uspešnici, pravni bitki in mednarodnemu interesu Tom in Eileen Lonergan niso nikoli našli. Njuna usoda ostaja ena najbolj srhljivih nerešenih skrivnosti sodobnega časa.