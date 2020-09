Srhljiva najdba: V stanovanju ležala trupla petih otrok

V mestu Solingen na zahodu Nemčije so v stanovanju v bloku danes našli pet mrtvih otrok. Umora otrok, starih od enega do osem let, je po navedbah policije osumljena njihova mati, ki je zatem skušala narediti samomor s skokom pod vlak. Mediji še poročajo, da je 27-letna mati, ki je pod vlak skočila v bližnjem Düsseldorfu preživela, a je hudo poškodovana in je v bolnišnici.



Policijo je malo pred 14. uro poklicala mati osumljenke. Ko so policisti prišli v stanovanje, so bili otroci - enoletna, dvoletna ter triletna deklica ter šestletni in osemletni dežek - že mrtvi. Policija ni pojasnila, kako so otroci umrli. Po navedbah nemških medijev je bilo danes popoldne pred stanovanjskim blokom videti številna policijska in reševalna vozila.



Šestega otroka, 11-letnega dečka, naj bi mati po navedbah medijev odpeljala s seboj v 35 kilometrov oddaljeni Düsseldorf, kjer se je vrgla pod vlak. Deček je zdaj pri babici. Policija je o dogodku uvedla preiskavo.