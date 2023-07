Ob tem, kar so našli v hladilniku v šoku tudi najbolj izkušeni policisti

V hladilniku, ki ga je nekdo odvrgel v rečni kanal v belgijskem mestu Liege, so našli dele telesa. Zato je tožilstvo danes odprlo preiskavo o umoru. Na državnem tožilstvu v Liegu so izpostavili, da je sedaj najbolj pomembna identifikacije žrtve, da bi ugotovili morebitno povezavo s primerom pogrešane osebe.

Dve roki in dve nogi

Prebivalec tega mesta na vzhodu Belgije je po poročanju lokalnih medijev poklical policijo, potem ko je v rečnem kanalu v predmestju Liega videl hladilnik. Policija ga je iz kanala spravila na kopno, ko ga je odprla, pa je v njem zagledala srhljivo vsebino - dve roki in dve nogi, je povedala tiskovna predstavnica državnega tožilstva Catherine Collignon. Po prvih podatkih na podlagi nohtov in nakita menijo, da gre za dele ženskega telesa.

V preiskavi bodo skušali ugotoviti, ali so hladilnik odvrgli v kanal iz avtomobila, z mostu ali s čolna. Po velikem in širokem Albertovem kanalu, ki povezuje Liege in pristaniško mesto Antwerp na severu države, plujejo tudi večje rečne ladje.