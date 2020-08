Srhljiva izpoved očeta, ki je do smrti pretepel dojenčka: Njegov jok me je živciral

Kot je povedal osumljeni oče iz noče more M. T., je trimesečnega sina najprej udaril, ker ga je ob živce spravljal njegov jok. Ko je ugotovil, da je otrok pod težo udarca za nekaj trenutkov nehal jokati, je svoje grozljivo početje nadaljeval. Ko je začel jokati močneje, se je tudi sila udarcev povečala.



To je počel dva dni, ko je malček jokal. V nekem trenutku pa je nedolžno bitje izgubilo zavest. Več tednov so se v bolnišnici borili za njegovo življenje, vendar so bile poškodbe prehude. Zdravniki so povedali, da se je malček rodil popolnoma zdrav in da je bil vzrok smrti nevrološke narave, saj so bile poškodbe glave tako hude, da ga niso mogli rešiti, poroča Kurir.



Mati umorjenega dojenčka je bila z moškim v zunajzakonski zvezi, od prej ima še enega otroka. Po pripovedovanju babice pokojnega dojenčka se je njena hčerka svojega partnerja bala, vendar ga nikoli ni prijavila.