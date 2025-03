Srhljiva izpoved dekleta, poteptanega v požaru: »Ljudje so gazili po meni, nisem mogla dihati ...«

Kočani, majhno mesto v Severni Makedoniji, je zavito v črnino po strašnem požaru v diskoteki Puls, ki je terjal najmanj 59 življenj. Med žrtvami so bili pretežno mladi, najmlajša komaj 14-letna. Več kot 150 ljudi je bilo ranjenih, številni kritično, mnogi so bili prepeljani v bolnišnice v Štipu, Skopju in tudi v Slovenijo.

Očividci opisujejo prizore groze in panike, ki so sledili izbruhu ognja. Ena od preživelih je za makedonske medije povedala, da jo je množica v paniki poteptala, dokler ni izgubila zavesti. »Padla sem na tla, množica me je poteptala, dokler nisem ostala brez zraka. Nisem več mogla dihati. Če me varnostnik ne bi izvlekel, verjetno danes ne bi bila živa,« je dejala pretresena mladenka.

Občani prižigajo sveče med bedenjem v spomin na žrtve. FOTO: Armend Nimani Afp

Solze in žalovanje v Kočanih

Na ulicah v mestu Kočani gorijo sveče, zbira se dolga kolona ljudi, da bi izrazila sožalje in se podpisala v knjigo žalosti. Tragedija je najbolj prizadela starše žrtev, med njimi tudi policista, ki je lastnoročno prinesel truplo svojega otroka iz goreče diskoteke. »Kolegi so mu morali vzeti službeno pištolo, ker so se bali, da bi v obupu storil kaj nepremišljenega,« so poročali očividci.

Slika drona prikazuje ljudi, ki se udeležujejo zborovanja organizacije »Kdo je naslednji?« v odziv na tragedijo. FOTO: Ognen Teofilovski Reuters

Pogrebi žrtev bodo potekali 20. marca. Priprave na obrede potekajo v sodelovanju z Makedonsko pravoslavno cerkvijo, ki bo vodila verski del. Na mestnem pokopališču delavci že dneve kopljejo nove grobove, pri čemer jih spremljajo solze in tiho žalovanje.

Preiskava: diskoteka delovala nezakonito

Požar je izbruhnil v noči na nedeljo, v trenutku, ko je bilo v diskoteki več kot 500 ljudi. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev so se plameni razširili s pirotehnike na odru, ogenj pa se je v nekaj sekundah povzpel do stropa in povzročil popoln kaos. Več o tem lahko preberete tukaj.

Jeza prebivalcev: protesti in vandalizem

Po tragediji se je v Kočanih zbrala množica besnih prebivalcev, ki zahteva odgovore in kaznovanje odgovornih. Včerajšnji protesti so prerasli v nasilje – ogorčeni državljani so napadli občinsko stavbo in kavarno, ki je v lasti lastnika diskoteke.

»Ta požar ni bil nesreča. To je posledica korupcije in brezbrižnosti oblasti,« so vpili protestniki, ki so na ulice prinesli fotografije umrlih in sveče.

Ljudje med zborovanjem v spomin na žrtve požara. FOTO: Robert Atanasovski Afp

Zaradi velikega števila poškodovanih so nekatere države, vključno s Srbijo in Slovenijo, sprejele ponesrečence v svoje bolnišnice. Srbska vojska je, denimo, dvakrat organizirala prevoz ranjenih, da bi jih oskrbeli v beograjskih bolnišnicah.