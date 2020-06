Srhljivi posnetek, kjer je najstnik napovedal, da bo nekoga ubil (VIDEO)

Britanski najstnik, ki je lani vrgel šestletnega dečka iz Francije z razgledne ploščadi v londonski galeriji sodobne umetnosti Tate Modern, je bil danes obsojen na dosmrtno zaporno kazen.Sodnicaje odločila, da bo 18-letniza zapahi preživel najmanj 15 let, ker je 4. avgusta lani pred zgroženo množico poskušal ubiti dečka. Ob tem je dodala, da morda ne bo nikoli izpuščen na prostost.Bravery je dečka vrgel s ploščadi v desetem nadstropju galerije. Padel je 30 metrov globoko na streho petega nadstropja, pri čemer je utrpel zlom hrbtenice, nog in rok ter poškodbe glave. Njegovo zdravstveno stanje se je od takrat izboljšalo, a še naprej potrebuje stalno oskrbo in morda ne bo nikoli povsem okreval.Februarja pa se je na spletu znašel tudi posnetek, ko je Jonty svojim skrbnikom razlagal, da čuti potrebo po tem, da nekoga ubije. Posnetek je nastal jeseni 2018.Sodnica McGowanova je dejala, da je bilo dejanje najstnika neusmiljeno in nepredstavljivo. Po njenih besedah bo Bravery ostal huda nevarnost za javnost. »Skoraj si ubil tega šestletnega dečka. Poškodbe, ki si jih povzročil, so grozljive. Deček je utrpel trajne poškodbe, ki ga bodo spremljale vse življenje,« je dodala.Bravery je od napada zaprt na strogo varovanem oddelku psihiatrične bolnišnice. Sam je izjavil, da je to naredil, ker ga niso ustrezno zdravili zaradi duševnih težav.Najstniku, ki je bil v času dejanja star 17 let, so pri petih letih diagnosticirali motnjo avtističnega spektra in ima osebnostno motnjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.