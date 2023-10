Srhljiv posnetek: posneli trenutek, ko je avtobus smrti zletel z nadvoza (VIDEO)

Med žrtvami je bila večina mladih, vključno z dojenčkom, 12-letnikom in najstnico, in tujih državljanov. Po zadnjih podatkih je umrlo pet Ukrajincev, dva Španca, italijanski voznik, po en nemški in francoski državljan ter 24-letna Hrvatica, ki je bila visoko noseča.