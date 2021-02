Srhljiv posnetek: kamere ujele trenutek, ko ju je pokopalo (VIDEO)

Bratainsta uživala v lepem sončnem vremenu, ko sta se z motornimi sankami vozila po zasneženi pokrajini v gorovju Uintah v ameriški zvezni državi Utah. Čudovit dan pa se je skoraj končal tragično, ko ju je presenetil snežni plaz in pokopal pod seboj. Nekako sta se uspela rešiti in objaviti dramatičen posnetek, s katerim želita opozoriti na nevarnost, ki na ljudi preži v gorah v zimskem času.​Ko sta brata začutila podrhtavanje tal, sta sprva mislila, da gre za potres, a jima je postalo jasno, da gre za plaz, ko sta slišala bobnenje z bližnje gore. Hunter se je, čeprav je na svojem nahrbtniku sprožil mehanizem za plaz, ki služi, da se napihne balon, da bi pomagal ohraniti človeka na površini, kmalu znašel pod gmoto snega. Bil je povsem brez orientacije, edino, kar je lahko premikal, so bili prsti na nogah.»Bilo je temno, nisem vedel, kje sem. Nisem vedel, kako velik je plaz, kje je Miles ali kje je bil drugi brat ali kdo drug iz naše skupine,« je Hunter opisal, kaj je doživljal. Miles, ki je vse skupaj snemal, je bil zasut le do pasu. Hunter se je nekako uspel prebiti z rokami do površine, Miles pa je nato slišal njegove klice in začel odkopavati sneg. Po nekaj minutah je uspel brata rešiti, ta pa je kasneje zapisal, da mu je ves čas reševanja po glavi rojilo, kako bi se vse skupaj lahko končalo povsem drugače.