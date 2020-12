Iz ZDA prihaja zgodba z žalostnim koncem. Tony in Lisa Vasquez sta bila skupaj od srednje šole, prejšnji teden pa sta v razmiku le nekaj ur umrla zaradi covida 19. Oba sta odraščala v Superioru v Arizoni. Tony se je pridružil mornarici in služil šest let. Poročila sta se leta 1999 in kasneje dobila hčerko Briso, ki ima zdaj 17 let, piše CNN. Okužila sta se novembra Tony in Lisa sta zdaj na žalost med več kot 7.000 državljani Arizone, ki so umrli po okužbi s koronavirusom. Oba sta bila aktivno vključena v življenje svoje hčerke, še posebej zaradi njenih dejavnosti v plavalni ekipi na srednji šoli Chandler v Arizoni.



Kot poročajo tuji mediji, so 56-letnemu Tonyju in 53-letni Lisi novembra diagnosticirali okužbo. Tony je umrl v poznih večernih urah 2. decembra, Lisa pa v zgodnjih jutranjih urah 3. decembra.