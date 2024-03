Srednja šola žaluje za maturantom: Še včeraj si sedel v predzadnji klopi s sošolci in nas očaral s toplim pogledom

Roko Rade Pešić (19) je v soboto ob 1. uri zjutraj v Omišu umrl v prometni nesreči, ko je z motorjem pristal izven vozišča. Ob tem je bil 18-letni sopotnik huje poškodovan in je na zdravljenju v KBC Split. Slobodna Dalmacija poroča, da se je Srednja šola Jure Kaštelan, kjer je bil dijak, poslovila od pokojnega mladeniča z ganljivim obvestilom na svoji Facebook strani.

»Z neizmerno žalostjo v srcu se poslavljamo od našega dragega dijaka Roka Rada Pešića, ki nas je nenadoma zapustil in za seboj pustil tišino, ki so jo prekinjali kriki hrepenenja in molitve.

Še včeraj si sedel v predzadnji klopi s sošolci, se smehljal s tistim svojim polnasmehom in nas očaral s toplim pogledom, še včeraj si načrtoval, sanjal ... Nenaden odhod je pustil praznino na šolskih hodnikih, učilnicah, na igrišču, v srcih tistih, ki so bili vsak dan priča vaši izjemni osebnosti, v srcih vaših sošolcev in sošolcev, v srcih vaših učiteljev. Bolečino, ki nas dela neutolažljive, bomo poskušali nadomestiti s spomini na tvoj dragi lik, ki si ga ujel, z občutkom ponosa, ker si bil del nas.

Zdaj te čaka drug svet, svet angelov, ki te bodo objeli namesto nas, s katerimi boš delil svoje sanje. Ostane nam le še naprej živeti v upanju, da nam kdaj pošlješ svoj zapeljiv nasmeh in tisti prepoznavni iskreni pogled, ki nam bo pomagal premagati žalost, ki jo trenutno čutimo. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje in verjamemo, da bodo našli tolažbo v spominih, molitvah in podpori drug drugemu.«