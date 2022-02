Sredi parka mu je odžagal nogo

Strašljiv prizor je pretresel mimoidoče v Innisfailu v Avstraliji. Pod drevesom v parku je mlajši moški 66-letniku sredi sončnega popoldneva s krožno žago odrezal nogo.

Starejši moški je izkrvavel, 36-letnika pa so policisti prijeli, obtožen je umora. A kmalu je postalo jasno, da domnevni morilec upokojenca ni napadel, kar so možje postave ugotovili na podlagi pričevanj številnih navzočih v parku usodnega dne. Par naj bi se namreč na kraj tragedije pripeljal skupaj, parkiral vozilo in sedel pod drevo. Po 20 minutah, med katerimi naj bi mirno klepetala, naj bi 36-letnik prijel akumulatorsko krožno žago in 30 let starejšemu moškemu odrezal nogo pod kolenom. Žrtvi je potem pomagal do avtomobila, sam pa je odložil orodje, ki naj bi bilo v lasti 66-letnika, in zapustil krvavečega ter se odpravil peš domov.

K ubogemu možakarju brez noge so prihiteli mimoidoči, a je izgubil preveč krvi, da bi mu lahko reševalci, ki so pridrveli v park, pomagali. Policija je kmalu izsledila 36-letnika in ga prijela v njegovem domu, ali je bil s 66-letnikom morda v sorodstvenem razmerju, pa ni znano. Okoliščine tragedije, ki jo za zdaj obravnavajo kot umor, še naprej preiskujejo. Možje postave si pomagajo z varnostnimi videokamerami v okolici parka, pri razkrivanju podrobnosti domnevnega dogovora, ki naj bi bil po njihovem vzrok za okrutno dejanje, pa računajo pa tudi na pričevanja družin in znancev žrtve in osumljenca. Spomnimo, v Sloveniji smo zadnja leta spremljali afero odrezana roka in poskus goljufije na škodo petih zavarovalnic.