Sredi mesta razneslo avtodom

Na božični dan je v prestolnici ameriške zvezne države Tennessee odjeknila silovita eksplozija, še včeraj pa so zvezni agenti, več kot 250 jih preiskuje dogodek, poskušali ugotoviti, kaj se je zgodilo in kdo je odgovoren za dogodek, v katerem so bili ranjeni trije ljudje in uničenih več stavb. Razneslo je avtodom, ki ga je nekdo parkiral na ulici, zelo priljubljeni med turisti, pa tudi med domačini. V njem so našli ostanke več eksplozivnih naprav.Vsak večer se po njej sprehaja na tisoče ljudi in pristojni so dejali, da je bila res velika sreča, da v eksploziji ni bil nihče ubit. Ena od prič je preiskovalcem povedala, da je nekaj minut pred pokom slišala mehaničen ženski glas, ki je opozarjal, da se bo čez 15 minut sprožila bomba, nato se je začelo odštevanje, ki ga je spremljala glasba., ki živi v ulici, kjer se je zgodil incident, se spominja: »Nenadoma je začelo odmevati 'Zapustite to območje, v vozilu je bomba, ki bo eksplodirala. Zapustite območje.'Nato se je začelo odštevanje in z družino smo stekli na varno, čeprav je bilo vse skupaj skrajno nenavadno in najprej nismo vedeli, ali gre za šalo ali je vse res. No, še sreča, da smo odšli, saj se je izkazalo, da gre zares.« In čeprav so zvezni agenti zaslišali več kot 500 ljudi, jim glavnega osumljenca, 63-letnika, ki naj bi bil lastnik zelo podobnega vozila, kot je bilo to, ki je eksplodiralo, menda še ni uspelo izslediti.