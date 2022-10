Sredi Las Vegasa vihtel nož

Ko se jim je približal, so najprej otrpnile, saj je v rokah držal mogočen nož. Pomiril jih je, češ da je kuhar, a mu skupina deklet, menda pomanjkljivo oblečenih pouličnih plesalk, vseeno ni pustila blizu. In čeprav so se z mimoidočimi na ulici pred hotelom Wynn v dopoldanskih urah z veseljem fotografirale, kakor vsak delovni dan, so moškega, ki se je nenavadno vedel, odločno zavrnile.

Trije v kritičnem stanju

Nož se je potem prelevil v hladno orožje, poročajo ameriški mediji, napadalec, mlad in latinskoameriških korenin, je besen zabodel kar osem ljudi, štiri plesalke in še štiri naključne mimoidoče, številni turisti, ki so kljub zgodnji uri zapolnjevali ulice, pa so se ob prvih krikih deklet hitro razbežali na vse konce. Dve žrtvi sta umrli, menda domačina, 47-letni Brent Allan Hallett in 30-letna Maris Mareen Digiovanni, šest ranjenih pa so prepeljali v bolnišnico; med njimi so trije še vedno v kritičnem stanju. Morilec je pobegnil, a so ga kmalu ujeli varnostniki bližnjega hotela Sands in ga pridržali do prihoda policije.

2 sta umrla.

Napadalec je zdaj v priporu, policija pa je kmalu ugotovila njegovo identiteto: šlo naj bi za 32-letnega Yonija Barriosa. Potrdili so še, da ni prebivalec Las Vegasa, od kod je prišel, pa še niso razodeli javnosti, poročajo ameriški mediji, prav tako ni jasno, ali je stari znanec policije ali se je v njenem primežu znašel prvič. Možje postave so hitro pomirili obiskovalce igralniške meke, češ da so ulice Las Vegasa zdaj varne, saj je morilec deloval sam in bo kmalu stopil pred sodnika.