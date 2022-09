Sredi belega dne najstnika ubil pred šolo

Zgodilo se je sredi popoldneva, po koncu pouka, le nekaj metrov od vrat šolskega dvorišča. Najstnika sta se sprla, pri čemer je 16-letnik podrl leto mlajšega in ga z nožem tolikokrat zabodel, da je kmalu po prihodu v bolnišnico umrl.

Krvavi obračun je pretresel Fartown, predmestje Huddersfielda na Otoku, šolo pa so zavoljo številnih šokiranih dijakov, ki so bili priča tragediji, in pretresenih staršev do konca tedna zaprli; vrata pa so odprta za tiste, ki potrebujejo ali želijo svetovanje šolskih psihologov, je naznanilo vodstvo šole, ki o morebitnih vzrokih za brutalni napad ne želi ugibati. Policija zavoljo interesa preiskave še molči, mnogi, ki so bili v bližini, pa so povedali, da je 16-letnik na 15-letnika skočil tako rekoč iz zasede in po kratki izmenjavi grobih besed takoj potegnil na plan hladno orožje. Žrtev ni imela možnosti, da bi se ubranila, na grozo vseh je obležal v mlaki krvi, medtem ko je hladnokrvni morilec pobegnil. Dve uri pozneje so ga izsledili in prijeli na njegovem domu.

15 je bila stara žrtev, morilec 16.

Žalujoča skupnost pred šolo polaga cvetje in izreka sožalje družini ter ponuja sočutje vsem pričam srhljivega obračuna, morilski najstnik pa ostaja v priporu.