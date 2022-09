Sredi belega dne izvedli brutalen rop, mimoidoči v šoku samo gledali (VIDEO)

Posnetek, ki se je razširil po družbenih omrežjih, prikazuje oborožen rop, ki se je zgodil 3. avgusta ob 16.40 v New Yorku. Posnetek prikazuje črnega mercedesa, ki se večkrat zaleti v srebrno toyoto, dokler se terenec ne ustavi.

Iz mercedesa je skočil zamaskiran in oborožen moški, ki je s pištolo poskušal razbiti steklo na sovoznikovi strani, nato pa stopil do voznika in vzel črno torbo z 20.000 dolarji , trdi policija. Oboroženi tat je nato sedel v mercedes in izginil.

Motivov brutalnega ropa sredi belega dne pred številnimi pričami policisti še niso razkrili, so pa potrdili, da ni bil nihče poškodovan. Prizor, ki je šokiral mimoidoče, nekaterim je uspelo celoten prizor posneti, si lahko ogledate spodaj.