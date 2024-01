Srečnega krta rešili pred ognjenimi zublji

Kolumbija se spopada z obsežnimi gozdnimi požari. Ta mesec so jih pogasili že več kot 200, vsi preostali so še pod nadzorom. Oblasti so razglasile izredno stanje v več regijah, Čile, ZDA, Peru in Kanada so napovedali, da bodo poslali pomoč. Pri gašenju požarov sodeluje tudi kolumbijska vojska. Ob reševanju imetja in premoženja pa je spletno občinstvo ganil posnetek, na katerem so gasilci iz Bucaramange med akcijo pred ognjem rešili krtka in ga vrnili v naravo.

Več kot 200 požarov so pogasili ta mesec.

Predsednik Kolumbije Gustavo Petro je razglasil stanje nacionalne katastrofe ter novinarjem povedal, da so sredstva, ki so bila prej odobrena za druge namene, preusmerili v boj z ognjeno stihijo. Opozoril je tudi, da se bodo razmere, ki jih je opisal kot podnebno krizo, še poslabšale. »Gremo proti vse težji fazi,« je dejal. Temperature v večjem delu države so bile v zadnjih dneh in tednih od 5 do 10 stopinj Celzija nad običajnimi za ta letni čas.

Gasilcem je vsako življenje pomembno. FOTO: Reuters

Požari so posledica vročih in suhih razmer, povezanih z vremenskim pojavom El Niño. Ta naj bi se nadaljeval še več mesecev, preden se bo spomladi končal.