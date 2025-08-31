AUČ

Sredi noči na dvorišču zalotil neznanca, ki je uriniral, a to še ni bilo vse

Moški je opravljal malo potrebo ...
Fotografija: Neznanec je lulal na dvorišču. FOTO: Nito100/getty images
Odpri galerijo
Neznanec je lulal na dvorišču. FOTO: Nito100/getty images

A. B.
31.08.2025 ob 08:02
31.08.2025 ob 08:59
A. B.
31.08.2025 ob 08:02
31.08.2025 ob 08:59

Poslušajte

Čas branja: 1:14 min.

Si predstavljate, da sredi noči zalotite moškega, ki urinira na vaši zelenici? Po opozorilu, naj tega ne počne več in naj takoj zapusti posestvo, pa vas motilec še pretepe. To se je zgodaj zjutraj zgodilo v mestu Vänersborg, ki leži slabih 90 kilometrov severno od drugega največjega švedskega mesta Göteborg. Petinštiridesetletni domačin si bo dobro zapomnil srečanje z nekulturnim neznancem.

Lastnika hiše je preganjal z železno cevjo in mu uničil robotsko kosilnico.

Do njega je pristopil, ko je še opravljal malo potrebo. Nato pa so sledili udarci. Po poročanju švedskega radia P4 Väst ga je neznanec pretepel, ga po vrtu celo preganjal z železno cevjo in mu med napadom še uničil robotsko kosilnico. In kot da to še ni bilo dovolj, naj bi celo na njegov avto vrgel mizo. Prestrašeni lastnik hiše je takoj poklical policijo. Ta je tudi prišla na kraj dogodka, a je lahko le popisala škodo, saj je storilec pred tem že pobegnil. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

napad Švedska moški nasilje uriniranje

Priporočamo

Oglasila se je Nataša Pirc Musar in povedala svojo plat zgodbe
Monika hčerino truplo skrila med špinačo: »Otroka nisem hotela vreči v smeti ali ga sežgati«
Sredi noči na dvorišču zalotil neznanca, ki je uriniral, a to še ni bilo vse
Krvava silvestrska noč: kdo laže o napadu na Kotnikovi? (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Komentarji:

Priporočamo

Oglasila se je Nataša Pirc Musar in povedala svojo plat zgodbe
Monika hčerino truplo skrila med špinačo: »Otroka nisem hotela vreči v smeti ali ga sežgati«
Sredi noči na dvorišču zalotil neznanca, ki je uriniral, a to še ni bilo vse
Krvava silvestrska noč: kdo laže o napadu na Kotnikovi? (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Bi lahko tudi vi živeli kot digitalni nomad?

 
Promo

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

 
Promo

Kaj je trenutno najbolj zanesljiv način za oplemenitenje prihrankov?

 
Promo

Ljubljana in Zagreb kot svetli evropski izjemi

 
Promo

Vse več Slovencev jim nameni oceno od 4,9 od 5

 
Promo Photo

Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

 
Promo

Poškodba kolena: je res treba čakati tako dolgo?

 
Promo

Kranj v znamenju kolesarske evforije: Tour de France prihaja v Slovenijo!

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.