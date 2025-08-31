Sredi noči na dvorišču zalotil neznanca, ki je uriniral, a to še ni bilo vse

Si predstavljate, da sredi noči zalotite moškega, ki urinira na vaši zelenici? Po opozorilu, naj tega ne počne več in naj takoj zapusti posestvo, pa vas motilec še pretepe. To se je zgodaj zjutraj zgodilo v mestu Vänersborg, ki leži slabih 90 kilometrov severno od drugega največjega švedskega mesta Göteborg. Petinštiridesetletni domačin si bo dobro zapomnil srečanje z nekulturnim neznancem.

Lastnika hiše je preganjal z železno cevjo in mu uničil robotsko kosilnico.

Do njega je pristopil, ko je še opravljal malo potrebo. Nato pa so sledili udarci. Po poročanju švedskega radia P4 Väst ga je neznanec pretepel, ga po vrtu celo preganjal z železno cevjo in mu med napadom še uničil robotsko kosilnico. In kot da to še ni bilo dovolj, naj bi celo na njegov avto vrgel mizo. Prestrašeni lastnik hiše je takoj poklical policijo. Ta je tudi prišla na kraj dogodka, a je lahko le popisala škodo, saj je storilec pred tem že pobegnil.