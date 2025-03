Srce se vam bo stopilo! Reševalka razkrila, kako je reagirala dveletna Dunja, ko so jo našli

Sistem za iskanje pogrešanih otrok »Najdi me« je bil v Srbiji aktiviran že tretjič, potem ko je 3. marca letos izginila dveletna deklica Dunja. Na srečo so jo že naslednje jutro našli živo.

O iskanju deklice je za srbski portal Kurir spregovorila Dunja Halilović iz Organizacije za iskanje in reševanje Srbije.

»Vse se je odvilo zelo hitro. Prejeli smo obvestilo o izginotju, nemudoma smo stopili v stik s policijo in se na njihov znak odpravili iz Novega Sada in Beograda. V iskanju je sodelovalo veliko civilistov, policistov in reševalnih enot, ura je bila že skoraj polnoč. Bilo je pretresljivo, vsi smo se trudili, da bi jo čim prej našli. Noč je postajala vse hladnejša, deklica pa je stara komaj dve leti, kar pomeni, da je zelo dovzetna za podhladitev,« je dejala Halilovićeva.

Trenutek, ko so deklico našli

Po njenih besedah je bil trenutek, ko so izvedeli, da so deklico našli, izjemno čustven. »Ko sem izvedela, da je živa, smo vsi imeli solze v očeh. Pripeljali so jo v bazo iskanja, kjer je hlipala in jokala. Takoj smo jo pregledali in jo nato s pomočjo reševalnega vozila prepeljali v Valjevo,« je pojasnila.

Ob tem je pozvala starše, naj majhnih otrok nikoli ne spustijo izpred oči. Če pa ugotovijo, da je otrok izginil, je ključno o tem čim prej obvestiti policijo.