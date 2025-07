Srce parajoče: oče želel rešiti družino pred poplavami in umrl (FOTO)

Število smrtnih žrtev zaradi poplav v zvezni državi Teksas na jugu ZDA se bliža 70 in se bo še povečalo, so danes sporočile tamkajšnje oblasti, ki še naprej iščejo pogrešane otroke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V okrožju Kerr, ki je najbolj prizadeto, so doslej potrdili 59 smrtnih žrtev, med njimi 38 odraslih in 21 otrok, je na novinarski konferenci dejal šerif Larry Lethia.

Med približno 750 otroki, ki so se udeležili poletnega dekliškega tabora na bregovih reke Guadalupe, po zadnjih podatkih pogrešajo še 11 otrok in svetovalko.

Pomagal družini, a sam umrl

Med tistimi, ki so umrli v poplavah, je bil po poročanju portala ladbible.com tudi oče 6- in 1-letnega otroka in mož Julian Ryan, ki je bil v času poplav z družino v prikolici. S svojim pogumnim dejanjem je družini pomagal pred poplavami, a se je ob tem sam tako hudo poškodoval, da je umrl. Po pisanju portala je razbil okno, da bi se lahko povzpeli na streho in rešili, ob tem pa si je pretrgal arterijo.

Njegova žena Christinia Wilson, ki je za televizijsko postajo KHOU 11 povedala, kaj se je dogajalo na tragični dan, je dejala, da je kasneje umrl. Pred smrtjo je bližnjim namenil srce parajoče besede: »Pogledal je mene, otroke in svojo mamo ter rekel: 'Žal mi je, ne bom preživel. Rad vas imam.'« Ljudje lahko zdaj preko portala gofundme.com darujejo denar za njegovo družino.