Srce parajoča tragedija: nagrobnik pokopal 4-letnega Elija

Mali Eli Testa je v soboto umrl v »nenavadni nesreči« na pokopališču Rawtenstall v angleški grofiji Lancashire, kljub požrtvovalnim prizadevanjem reševalnih služb, ki so hitro prispela na kraj dogodka. Na pokopališču je nanj padel nagrobnik, posledice pa so bile tako hude, da dečku žal niso mogli pomagati.

Po poročanju Manchester Evening News je na platformi GoFundMe, ki jo je vzpostavila Elijeva sorodnica Donna Miller, zbranih že več kot 10.500 evrov v podporo družini po tragični izgubi.

»Včeraj sta moja nečakinja Jessica in njen mož Tommy tragično izgubila sina Elija zaradi nenavadne nesreče na pokopališču v Rawtenstallu. Družina je popolnoma strta. To stran vzpostavljam zato, da zberemo sredstva za Elijev pogreb in kako drugače pomagamo družini, da nadaljuje življenje s preostalima otrokoma Jasperjem in Cecilijo. Vsaka donacija, ne glede na znesek, bo tej mladi družini izjemno pomagala pri soočanju s to nepričakovano tragedijo.«

Objavljene so bile številne spodbudne in sočutne izjave podpore družini. »Moje srce je zlomljeno za vse vas … Kakšna tragedija. Pošiljam ljubezen v tem neizmerno težkem času.«, »Zelo mi je žal, ko slišim tako žalostno novico. Mislim na vso družino in pošiljam veliko ljubezni.«

Skupnost žaluje, družina si želi zasebnosti

Med tistimi, ki so ob koncu tedna izrazili sožalje, so bili tudi politiki iz Rossendala. Poslanec Andy McNae je dejal: »Moje misli so z družino in vsemi, ki jih je prizadel ta tragični dogodek na pokopališču v Rawtenstallu, kjer je življenje izgubil štiriletni deček. Njegova smrt ni sumljiva.« Svetnica Liz McInnes je dodala: »To je grozna tragedija. Iskreno in globoko sožalje družini tega ubogega dečka. Ves Rawtenstall žaluje.«

Policija v grofiji Lancashire je v izjavi zapisala: »Kot mnogi že veste, se je včeraj v Rawtenstallu zgodil tragičen dogodek. Želimo vas obvestiti o zadnjih informacijah. 5. julija ob 13. uri smo bili poklicani na pokopališče Rawtenstall po poročilu, da je na otroka padel nagrobnik. Kljub najboljšim prizadevanjem reševalnih služb je deček na žalost umrl. Naše misli so z njegovimi bližnjimi v tem uničujočem času. Njegova smrt ni obravnavana kot sumljiva in zadevo bomo predali mrliškemu ogledniku HM.«

Policija je dodala, da si družina želi zasebnosti.

Mestni svet Rossendale Borough Council, ki upravlja s pokopališčem Rawtenstall je izjavil: »Globoko nas je pretresla tragična smrt mladega otroka na pokopališču v Rawtenstallu. Naše misli so z družino v tem težkem času. Mestni svet Rossendale tesno sodeluje z vsemi pristojnimi organi, da bi razumeli okoliščine dogodka,« poroča Mirror.