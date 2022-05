Srbski mediji objavili nov posnetek: je na njem nesrečni Matej Periš? (VIDEO)

Čeprav se je zdelo, da bo nesrečni Matej Periš, ki so ga minuli teden našli mrtvega, s seboj v grob odnesel odgovore na številna vprašanja, je srbski Blic objavil posnetke Mateja, ki teče v bližini hale Beton v Beogradu. Posnetek naj bi se prvič pojavil pred dnevi na spletnih omrežjih.

Na njih se razločno vidi moški, ki bi lahko bil Matej. Oblečeno je bil v črno majico s potiskom (tako kot on), obute je imel bele superge in kavbojke. Po prepričanju nekaterih bi lahko ta posnetek dal nove sledi in odgovore na vprašanje, kam je bil Matej namenjen in zakaj je zapustil klub Gotik, kjer se je v noči na 31. december zabaval s prijatelji. Prepričani so, da bi lahko posnetke povezali in morda dobili kakšen odgovor na vprašanje, kaj se je dogajalo z njim.

Sicer pa so Mateja danes pokopali v ožjem družinskem krogu, brez prisotnosti javnosti in medijev. Zvečer se bodo od njega poslovili še mnogi Splitčani. Po morju bodo ob posebnih svetlobnih in zvočnih efektih zaplule barke in ladje.