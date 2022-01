Srbski detektiv o teoriji, kaj bi se lahko zgodilo s pogrešanim Matejem (VIDEO)

Srbski detektiv Braca Zdravković ima na youtubu svojo oddajo Čudne priče (Čudne zgodbe), v kateri na podlagi svojih bogatih izkušenj na tem področju analizira razpoložljive podatke o Mateju Perišu, ki je skrivnostno izginil v noči na silvestrovo. V tokratni epizodi se sprašuje, zakaj pogrešanega Hrvata iščejo samo po reki navzdol in ne tudi proti toku. »Nikoli ne veš, ali se je zataknil ob kakšno barko in šel vse do Dunaja,« poudarja detektiv.

Zdravković je razkril tudi, da je pred kratkim v stik z njim stopil fant, ki pozna Mateja in njegovo družbo. Kot naj bi mu dejal, so ti fantje zelo dobri po srcu, a zelo živahni. Med seboj naj bi velikokrat stavili in si postavljali najrazličnejše izzive. Med drugim naj bi prihajalo tudi do izzivanj, kot so, kdo lahko več skoči in kdo je tako pogumen, da bi skočil z mosta. Iz te izjave sicer ni mogoče razbrati, ali njegov sogovornik govori o družbi, s katero je bil Matej v Beogradu, ali o prijateljih, s katerimi se je družil v Splitu.

So ga nagovorili v nekakšen triatlon?

»Lahko, da je šlo za stavo, kakšen polnočni triatlon. Preteči nekaj kilometrov, plavati in potem iti ven ter narediti sto sklec. Morda je mladenič na prigovarjanje prijateljev pretekel kilometer in pol, skočil v Savo in zaplaval proti Gotiku, vse zaradi stave. Če je tako, ve to samo njegova družba. To je ena izmed teorij, ne moja, ampak prijatelja iz Splita, ki je stopil v stik z menoj,« pravi detektiv, ki dodaja, da sam dvomi, da bi kdo prostovoljno skočil v Savo.

Iskanje 27-letnega Splitčana, za katerim se je po odhodu iz kluba Gotik izgubila vsaka sled, neprekinjeno traja tri tedne. Periša iščejo hrvaški in srbski policisti, preiskujejo pa tudi reko Savo.