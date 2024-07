Srbska policija ubila napadalca na policista

Srbska policija je ubila napadalca, ki je pri Loznici na zahodu Srbije v noči s srede na četrtek ubil policista, je sporočil minister za notranje zadeve Ivica Dačić. Napad se je zgodil na kontrolni točki na meji z BiH, v njem pa je bil ranjen še en policist. Zaradi suma, da so pomagali napadalcu, so že v četrtek pridržali tri osebe.

Dačić je danes sporočil, da so pripadniki policije likvidirali morilca policista v okolici Loznice, poroča srbska agencija Tanjug.

Ministrstvo za notranje zadeve je pred tem sporočilo, da intenzivno išče Fatona Hajrizija, ki ga sumijo uboja. Že v četrtek so v povezavi z napadom prijeli voznika avtomobila, v katerem se je prevažal napadalec, ter še enega moškega in žensko.

Hajrizi je po prvih informacijah, ki jih navaja srbski Blic, poskušal prečkati Drino in pobegniti v BiH, a mu to ni uspelo. Nato naj bi se skril na območju zapuščenega tovarniškega kompleksa, v katerem se zadnja leta skrivajo migranti, ki čakajo na nadaljevanje poti prek Drine.

Utemeljen sum

Napad se je zgodil, ko so policisti med rutinskim nadzorom na mejni kontrolni točki Lipnički Šor ustavili osebno vozilo, v katerem sta bila dva potnika. Eden od njiju je ob izstopu iz vozila potegnil pištolo in začel streljati na policiste. Enega je pri tem zadel v prsi in je kasneje zaradi hudih poškodb umrl, drugega pa v ramo. Nato je pobegnil.

Policija je kraju napada našla potni list na ime Artan Hajziri, ki so ga izdale kosovske oblasti, ter nemško osebno izkaznico. Dačić je že tedaj namignil, da je policista morda napadel Artanov brat Faton Hajrizi iz Srbice na severu Kosova, ki je 6. julija pobegnil iz kosovskega zapora. Obenem je dejal, da obstajajo utemeljeni sumi, da gre za teroristični napad.

Faton Hajrizi po pisanju kosovskih medijev sicer velja za rekorderja po številu begov iz kosovskih zaporov. To je bil že njegov deveti beg. Na zaporno kazen je bil obsojen zaradi umora ruskega vojaka. V času, ko je zagrešil umor, je bil star le 15 let.