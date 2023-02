Srbijo pretresla smrt dvoletnice: prijeli so njeno mamo in očima

Srbska policija je v kraju Zaječar v vzhodnem delu države prijela 23-letno mamo in 25-letnega očima dveletne deklice, ki je v torek umrla za posledicami hudih poškodb. Moškega sumijo kaznivega dejanja nasilja v družini s smrtnim izidom, žensko pa zanemarjanja mladoletnega otroka.

Vest o tragični smrti dveletne deklice je v torek zvečer prvi objavil portal lokalnega radia Magnum. Po navedbah portala je otrok umrl zaradi udarcev s pestmi.

Smrt deklice je danes potrdila tudi srbska policija. »M. N. sumimo, da je včeraj v najetem stanovanju v Zaječarju po glavi in telesu večkrat udaril dveletno hčerko svoje zunajzakonske partnerice in jo težko poškodoval. Otroka so prepeljali v zdravstveni dom v Zaječarju, kjer je nato umrl,« so sporočili.

Sumijo tudi, da je mama deklice vedela, da je njen zunajzakonski partner v preteklosti tepel deklico, a tega ni prijavila policiji.

Za osumljenca, proti katerima bodo vložili kazensko ovadbo, so že odredili pripor.