Srb prišel na mejo. Ko je zagledal carinskega psa, ga je oblil znoj (FOTO)

Na hrvaški meji so cariniki razkrili poskus tihotapljenja velike količine cigaret, skritih v tovornih vozilih državljanov Srbije. Eden izmed njih je ob pogledu na carinskega psa postal povsem prepoten, saj je dobro vedel, kaj skriva v svoji pošiljki, piše Jutarnji list. Rentgenska naprava je hitro razkrila, da so se v tovornjaku med papirnatimi brisačami skrivale velike količine cigaret.

Po podatkih hrvaške carinske uprave je bil državljan Srbije kazensko prijavljen zaradi izogibanja carinskemu nadzoru. Cariniki so mu zasegli vse nezakonito blago. Podobna zgodba se je zgodila istega dneva, le da na drugem mejnem prehodu.

Dva poskusa tihotapljenja v enem dnevu

Na mejnem prehodu Batina je voznik tovornega vozila s srbskimi registracijami skušal v carinsko območje Evropske unije pretihotapiti kar 408.000 kosov cigaret različnih znamk. Med zaseženimi so bili Marlboro, Pall Mall, Lucky Strike, L&M, Dunhill, Davidoff, Winston, Eve Monus, Camel Karelia in Sobranie.

Cariniki so tako uspešno preprečili poskus velikega tihotapljenja tobačnih izdelkov. Voznika so pridržali in zoper njega podali kazensko ovadbo zaradi izogibanja carinskemu nadzoru.

Na mejnem prehodu Tovarnik so cariniki s pomočjo službenega psa in RTG-naprave odkrili, da so velike role papirnatih brisač pravzaprav le krinka za tihotapsko blago. Voznik tovornjaka, prav tako državljan Srbije, ni prijavil presežka blaga, v vozilu pa so našli skupno 29.600 kosov cigaret.

Kam je bil namenjen tovor, ostaja neznanka

S carinske uprave so sporočili, da so bili vsi odkriti in skriti tobačni izdelki v obeh primerih zaseženi. Ali je bil končni cilj tihotapcev Hrvaška ali katera druga država Evropske unije, ni znano. Nedvomno pa gre za eno večjih zaplemb cigaret in tobačnih izdelkov na mejnih prehodih Tovarnik in Batina v zadnjem času.