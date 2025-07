Srb objavil fotografijo in izpostavil nacionalistične simbole, Hrvati so ga takoj izgnali

Dvaindvajsetletni Srb je v petek na družbenem omrežju objavil fotografijo, na kateri je izpostavil nacionalistične simbole, so navedli hrvaški mediji. Kot je sporočila splitsko-dalmatinska policijska uprava, se je na fotografiji med vožnjo postavil na motorno kolo in dvignil obe roki, pri čemer je pokazal tri prste, s čimer je kršil javni red in mir.

Izgnan iz Hrvaške

»V nedeljo so ga policisti našli in ustavili, sumili pa so, da ima motorno kolo tehnične napake, zaradi česar so ga izključili iz prometa,« pravijo na policiji. Policija je ob tem predlagala, da mu naložijo globo v višini 700 evrov.

Glede na sum, da njegov motor ni tehnično brezhiben, ga bodo napotili na izredni tehnični pregled, v skladu z zakonom o tujcih pa so ga izgnali iz države in mu prepovedali vstop in bivanje v državi.