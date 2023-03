Srb na avtocesti ubil bivšo ženo, takšno kazen mu je izreklo nemško sodišče

Kljub javnim akcijam in pozivom se primeri zakonskega nasilja še vedno dogajajo povsod po svetu, tudi taki s tragičnim izidom. Tako je konec lanskega marca na avtocesti Frankfurt-Preungesheim 41-letnik upočasnil avto svoje nekdanje žene, stare 40 let, da je obstala na stranskem pasu. Po neuspelem pogovoru o nadaljevanju razmerja jo je sedemkrat zabodel in še isti dan je umrla v bolnišnici.

V sodnem postopku, ki poteka od sredine januarja, je porota deželnega sodišča v Frankfurtu dejala, da je šlo za zahrbten umor, ker je bila umorjena 40-letna žena, ki je živela ločeno od storilca, »nemočna«. Sodišče je izreklo kazen 15 let zapora. Sodba še ni pravnomočna, obramba pa je zahtevala zmanjšanje kazni, ker naj bi bivša žena pred tem povzročala številne pretepe. Sodišče je to videlo drugače. Poudarjeno je bilo, da je odprla vrata avtomobila in se spopadla z bivšim možem.

Napada ni pričakovala

V tistem trenutku ni pričakovala napada na svoje življenje. »Ubili ste mamo dveh otrok. A po 15 letih zapora imate potem tudi perspektivo za življenje,« je dejala predsedujoča sodnica.

Umorjeni ženi je bilo ime Tanja Pavlović Tomić. Prijatelji pravijo, da je bila vedno previdna in zadržana. V Nemčijo je prišla pred osmimi leti, njena velika želja pa je bila, da se ji pridružijo še njeni otroci iz Novega Sada, poroča Slobodna Dalmacija​​​​.