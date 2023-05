Sramota za Srbijo, dežujejo komentarji podpore učencu, ki je zagrešil masaker (FOTO)

Po krvavem obračunu, ki se je zgodil v Srbiji, je na družbenih omrežjih opaziti vrsto zelo neprimernih komentarjev.

Sreda je eden najtežjih dni v sodobni zgodovini Srbije, zjutraj ob 8.30 se je v Osnovni šoli Vladislav Ribnikar na Vračarju zgodila huda tragedija, ko je sedmošolec pobil osem učencev in varnostnika. Mladoletnik je pred pokolom v Osnovno šolo na list papirja naredil načrt napada, sestavil pa je tudi seznam imen učencev, ki jih je želel pobiti.

Učenec sedmega razreda šole je prišel s pištolo in streljal na svoje prijatelje. Najprej je ubil varnostnika, nato pa nadaljeval krvavi pohod. Za varnostnikom je pobil osem učencev in ranil še šest učencev in učiteljico zgodovine. Po tem krvavem pohodu se je na družbenem omrežju pojavila fotografija mladoletnega dijaka, ki je zagrešil masaker, z opisom – »kralj«, komentar pa je šokiral javnost.

Da je situacija še hujša, se je na družbenem omrežju Instagram pojavila vrsta lažnih profilov, posvečenih mladoletniku, na enem profilu pa je celo opis v španščini, ki v prevodu pomeni »možgani so zlobni ali možgani zla«, pa tudi ki »poveličuje"« njegov zločin in katerega opis se glasi »zločin v srcu«.

Neprimerni komentarji

A to še ni vse, poleg nekakšnih žalitev žrtev tega mladeniča je na objavah na družbenih omrežjih, povezanih z dogodkom, za katere domnevajo, da so jih večinoma pisali otroci, opaziti vrsto zelo neprimernih komentarjev – »Brat lagan«, »Mega kill«, »Car«, »8/0/0 bata ima dober rezultat« ... En kup res grozljivih, neprimernih in zoprnih komentarjev.

Serija takšnih komentarjev naj bo vsem v opozorilo, saj ni niti smešna niti kakor koli prispeva k družinam žrtev, ki trenutno preživljajo najtežje trenutke v življenju. Družbena odgovornost nam narekuje, da ohranimo svoje dostojanstvo in se vzdržimo tovrstnih komentarjev in poveličevanja tovrstnih dejanj, poroča Mondo.rs.