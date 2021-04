Sprehajalec psov Lady Gaga spregovoril

Nasilnih ugrabiteljev še vedno niso našli.

Pred dobrim mesecem so miren večer v ugledni losangeleški soseski prekinili streli iz polavtomatske puške. Ena od krogel je zadela mladega, ki se je takrat sprehajal s tremi francoskimi buldogi slovite pevke, njegove družinske prijateljice, se je pozneje razvedelo. Kojija in Gustava sta nasilneža zgrabila in odpeljala, psica, Miss Asia, pa je med streljanjem pobegnila na varno.Nekaj ur pozneje so jo našli policisti, za napadalci in ugrabitelji preostalih dveh kužkov pa se je začela iskalna akcija, med katero je večkratna grammyjevka, ki se je med nasilnim dogodkom mudila v Rimu, ponudila dobrih 400.000 evrov. Nekaj dni pozneje se ji je želja uresničila, neznanka ji je pripeljala nazaj psa, k sreči zdrava in nepoškodovana, policija pa je dobrotnico vsaj začasno izločila iz kroga osumljencev.Ali ji je pevka izplačala obljubljeni znesek, ni znano, kmalu pa so sledile dobre novice tudi iz bolnišnice, kjer je okreval ubogi Ryan: potem ko so ga ameriški mediji že razglasili za mrtvega, je v bolnišnici okreval, in to čudežno hitro, se je prek instagrama izpovedal 30-letnik.A vendarle ni šlo vse kot po maslu; čeprav ga je krogla zadela v prsni koš, se je iz dneva v dan počutil občutno bolje, zdravniki pa kar niso mogli verjeti njegovemu napredku. In dvom se je izkazal za utemeljenega, se spominja Ryan: »Potem so se pojavile težave z dihanjem, pljuča so me pekla, kakor da bi v njih gorelo,« pripoveduje Ryan, ki so ga zdravniki nemudoma odpeljali v operacijsko dvorano. Tam so mu morali odstraniti del pljuč, se je izkazalo, in šele po tem se je začelo pravo, občutno počasnejše okrevanje.To zdaj že nadaljuje doma, od koder se je zahvalil vsem za spodbudne misli, tistim, ki so si po nasilnem napadu prizadevali najti ugrabljena psa, reševalcem in zdravnikom, ki so mu s hitrim ukrepanjem dali še eno priložnost, Lady Gaga za izjemno podporo in prijateljstvo, zapis na instagramu pa je sklenil s hvaležnostjo za vse drobne, a nadvse dragocene trenutke v življenju, ki jih zdaj vidi v povsem drugačni luči.Nasilnim ugrabiteljem policija še ni prišla na sled, prav tako ni znano, ali so se na francoske buldoge spravili zaradi visoke cene, ki jo nosi pasma, ali pa so hoteli zvezdnico izsiljevati za bajne vsote.