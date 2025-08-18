Spregovorilo dekle, udeleženo v incidentu v Savudriji: Izgubila sem zavest

Na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov. V napadu je prišlo do poškodb Slovenca in njegove partnerice.

Ena od deklet naj bi v incidentu utrpela zlomljen nos in poškodbe glave, zaradi katerih mora po navodilih zdravnikov ostati pod 48-urnim opazovanjem bližnjih. Kot je videti na objavljenih posnetkih Pop TV, je dekle dobilo tudi rano na glavi, eden od mlajših fantov pa ima po napadu poškodovano roko in nogo.

Za Radio 1 je ena od udeleženk delila svojo zgodbo in opisala, kako je vse skupaj potekalo. Po njenih besedah so se družili na vikendu, okoli desete ure pa so se odločili, da se odpravijo na javno plažo. »Plaža je itak javna, dol nismo niti pili, imeli smo pa zvočnike in se pogovarjali,« je pojasnila. Kmalu je prišel prvi varnostnik, ki je zahteval, naj se umaknejo. Odgovorili so mu, da naj pokličejo policijo, če je kakšen problem.

Udaril jo je s teleskopsko palico

Kmalu sta prišla še drugi in tretji varnostnik, eden izmed njih je bil po besedah dekleta zelo agresiven, celo nacionalno nastrojen, drugi pa je prišel oborožen s teleskopsko palico. Med čakanjem na prihod policije so varnostniki napadli skupino mladih Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. »Najprej te iz prve brcne, potem te udari še drug, tretji, jaz sem padla po tleh, on pa me je udaril s teleskopko, izgubila sem zavest,« je opisala ena od žrtev.

Po napadu sta včeraj dva od udeležencev odšla v Izolo na urgentni pregled, kjer so pri obeh ugotovili številne zlome in poškodbe.

Direktor hotela se je od incidenta distanciral

Direktor hotela Ninoslav Vidović je sicer povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti, poroča portal 24ur.

»Prišlo je do fizičnega spopada med varnostniki, zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, in skupino ljudi, ki so bili na plaži in niso bili gostje hotela,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh.