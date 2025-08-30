Spregovoril je oče novorojenčice, ki jo je sprehajalka Maja našla pri smeteh

Po pretresljivem dogodku v Zemunu, ko je 19-letnica svojo komaj rojeno hčerko pustila ob zabojniku za smeti, se je oglasil njen mož Saša (20). V solzah je za Blic opisal, kaj se je zgodilo in kako se mu je življenje obrnilo na glavo.

Kot je pojasnil, sta se tistega dne z ženo sprla. »Ona je sicer čudovita oseba in dobra mama, a po porodu sem opazil, da jo nekaj muči, pa mi ni hotela povedati, kaj« razlaga Saša.

Ob tem priznava, da je bilo njeno otroštvo težko – brez staršev je odraščala v sirotišnici. »Hotela je, da hčerki dava ime Sandra, ker so jo tako klicali v domu. Sama nikoli ni imela starševske ljubezni. Jaz pa ne želim, da bi najina otroka odraščala v domovih,« pove zlomljeni Saša.

Ko je videl posnetek, se je začel tresti

»Ko so mi policisti pokazali posnetek, nisem hotel verjeti, da je to moja hčerka. Najprej sem rekel, da ni. Nato so mi ga pokazali še enkrat, pa še večkrat … in ko sem jo prepoznal, sem se začel tresti. Slabo mi je bilo. Ne vem, kaj se je zgodilo z mojo Aleksandro. Morda je res padla v poporodno depresijo,« pravi Saša.

Dodal je, da je bila žena, ko so jo našli v trgovini, videti povsem odsotna. »Rekli so ji, ali ve, kaj je storila. Odgovorila je, da ne. Spustila je glavo, kot da sploh ni bila pri sebi.«

Ženska s psom rešila življenje

Dojenčico je med sprehodom našla domačinka Maja Miladinović. Odločilna je bila njena hitra reakcija – poklicala je pomoč in s tem otroku rešila življenje. »Rad bi jo srečal in se ji zahvalil. Res, iz srca,« pravi Saša.

Saša zdaj ostaja sam, poln bolečine in negotovosti. »Ena hči je v bolnišnici in je v redu, druga je v kriznem domu. Rad bi, da se mi otroci vrnejo. Sam nisem imel lepega otroštva, oče mi ga ni dal. A jaz želim, da ga moja otroka imata. Delam na gradbiščih, trudim se, da imata vse, kar potrebujeta,« sklene mladi oče, ki ga je usoda zaznamovala za vedno.